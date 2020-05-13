تونس .. لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

في إشارة إلى السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد في تونس، أعلنت وزارة الصحة في تونس أنها لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

وبذلك يستقر مجمل الإصابات في تونس عند 1032 إصابة، شفيت من بينها 740 حالة مقابل 45 وفاة.

وبقيت 247 حالة في الحجر الصحي الإجباري، فيما انخفض عدد المقيمين في المستشفى بسبب الفيروس إلى 5 مرضى فقط.

لكن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي قال في وقت سابق أمام لجنة الصحة في البرلمان، إنه “لا يجب أن نغتر بالصفر المسجل، صحيح أنه يرفع من المعنويات لكن يمكن أن تعود الإصابات في الأيام المقبلة”.

ودعا المكي إلى مواصلة الالتزام بالقواعد الصحية والتباعد الاجتماعي.

واستأنفت المحلات التجارية الصغيرة وصالونات الحلاقة عملها في تونس، الاثنين، ومن المنتظر أن تشهد شوارع العاصمة ارتفاعا في عدد المواطنين في هذه الفترة التي تتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بعيد الفطر.

ومنذ منتصف مارس، أغلقت السلطات المدارس والجامعات ودور العبادة في تونس، كما فرضت حظر تجول في الليل، قبل أن تخففه لاحقا.