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تونس.. مظاهرات لدعم قرارات الرئيس قيس سعيد

3 - أكتوبر - 2021
مظاهرة في تونس- أرشيفية

مظاهرة في تونس- أرشيفية

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تظاهر عدد من التونسيين، اليوم الأحد، في وسط العاصمة للتعبير فيها عن دعمهم للإجراءات والقرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، وأهمها تجميد عمل البرلمان.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، كما نادى المتظاهرون بحل البرلمان الحالي، الذي تم تجميد أعماله 25بمرسوم من الرئيس في يوليو الماضي.

وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء في الأيام الأخيرة، ردا على وقفة احتجاجية تم تنظيمها نهاية الشهر الماضي، نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أصدر جملة من القرارات منذ 25 يوليو الماضي، أهمها تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

وكان قيس سعيد قد أعلن تمديد تعليق عمل البرلمان وفرض إجراءات استثنائية جديدة تسمح له بالاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية، فيما اعتبر معارضوه هذه الخطوة “إلغاء للدستور”.

وقالت الرئاسة التونسية إن “سعيد سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسي في تونس وإنه سيواصل تعليق عمل البرلمان إثر القرارات التي أعلنها في 25 يوليو الماضي”.

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