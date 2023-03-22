تونس.. مقتل 5 مهاجرين وفقدان 28 إثر غرق مركب

أكد “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” اليوم، مقتل خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة رمضان بن عمر لوكالة فرانس برس: “تم انتشال اليوم 5 جثث لمهاجرين وإنقاذ 5 آخرين في حين لا يزال 28 مفقودين”.

وانطلق المركب من سواحل محافظة صفاقس (شرق) الثلاثاء نحو السواحل الايطالية وكان يقل 38 مهاجرا غالبيتهم من ساحل العاج قبل أن يغرق “بسبب حمولته الكبيرة”، وفقا للمصدر نفسه.

ولم تحصل فرانس برس على تأكيد من وزارة الداخلية التونسية.

وفي التاسع من آذار الحالي، أعلن خفر السواحل أن 14 مهاجرًا من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقًا قبالة سواحل تونس.

وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير نظامية بحرًا إلى السواحل الأوروبية وتحديدًا الإيطالية.