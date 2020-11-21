استمع لاذاعتنا

“تويتر” تعلن تسليم إدارة بايدن الحساب الرسمي لرئيس أمريكا يوم تنصيبه

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2020 9:21 صباحًا
تويتر

تويتر

A A A
طباعة المقال

أكدت شركة “تويتر” أمس الجمعة أنها ستسلم السيطرة على الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن الجديدة في يوم تنصيبه رسميا، في 20 كانون الثاني المقبل.

وحساب “POTUS” هو الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، وهو منفصل عن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب، الذي يستخدمه ترامب للتغريد.

وسينطبق هذا أيضا على حوالي عشرة حسابات في البيت الأبيض، بما في ذلك حسابا زوجة الرئيس الأمريكي “FLOTUS” والمتحدث باسم البيت الأبيض “PressSec”، حسبما نقلت شبكة CNN عن نك باسيليو، المتحدث باسم “تويتر”.

وأضاف باسيليو: “يستعد تويتر بنشاط لدعم انتقال حسابات تويتر المؤسسية للبيت الأبيض في 20 كانون الثاني 2021. وكما فعلنا في الانتقال الرئاسي في عام 2017، تتم هذه العملية بالتشاور الوثيق مع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية”، بحسب “سي إن إن”.

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا الفتاك لايرحم
    كورونا
    كورونا حول العالم..الإصابات تلامس الـ58 مليون وهذا عدد الوفيات
    كورونا مصر
    سلالة كورونا جديدة تنتشر في مصر!
    كندا تفرض اجراءات للحد من تفشي كورونا
    كورونا
    الوضع خطير..إغلاق مدينة كندية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميليشيا حزب الله
    دولار حزب الله نفد … و”الضاحية” بركان يغلي في وجه الحزب
    انفجار بيروت
    بالفيديو: انفجار مرفأ بيروت… تحليل علمي للحظات التي سبقت الكارثة
    صورة للفضاء الخارجي
    “السماء الفارغة”..ناسا ترصد ظاهرة كونية غريبة