السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“تويتر”: حظر ترامب دائم

10 - فبراير - 2021
دونالد ترامب

دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

اعلن نيد سيغال المدير المالي لشركة “تويتر” إنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى “تويتر” حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة CNBC عما إذا كان سيستعيد ترامب امتيازاته في “التغريد” إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، قال سيغال إن “حظر ترامب دائم”، مشيرا إلى أن “سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة”.

واتخذ “تويتر” خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي. في ذلك الوقت، قال موقع تويتر إنه سيعلق ترامب بشكل دائم “بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

وكان موقع تويتر قد أغلق حساب ترامب مؤقتا بسبب العديد من التغريدات والخشية من “تكرر نشر رسائل تحرض على العنف”، وذلك بحسب “سي ان ان”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    الطائرة الايطالية المحطمة
    بعد العثور على المروحية الإيطالية.. ما مصير الركاب؟
    وزيرا دفاع أوكرانيا وبريطانيا
    محادثات “مثمرة” بين وزيري دفاع أوكرانيا وبريطانيا
    شرطة أيرلندا الشمالية
    أيرلندا الشمالية.. توجيه اتهامات لرجل استهدف وزير الخارجية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
    المروحية الإيطالية
    العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!