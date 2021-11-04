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"تويتر" يعطل تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي

4 - نوفمبر - 2021
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

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عطل موقع “تويتر” مساء الخميس تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نشرها في الـ31 من أكتوبر، ودعا من خلالها لحمل السلاح ضد إقليم تيغراي.

وشملت التغريدة صور سكرين شوت من منشور له عبر “فيسبوك” تم حذفه أيضاً، ويحتوي على مضمون تحريضي ضد جبهة تحرير تيغراي، التي دخلت في صراع مع آبي أحمد منذ ما يقرب من عام.

وذكر موقع “تويتر” أن هذه التغريدة انتهكت قوانينها بشأن السلوك المسيء، لكن موقع التغريدات قرر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة موجودة ويمكن الوصول إليها.

جدير بالذكر أن آبي أحمد نشر عبر “فيسبوك” دعوة إلى الإثيوبيين لحمل السلاح ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لكن بعد ساعات من نشرها حذفها موقع “فيسبوك”.

ودعا آبي أحمد في المنشور المواطنين في بلاده إلى حمل السلاح للتصدي لزحف المتمردين.

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