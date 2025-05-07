تيليغرام: الدفاع الجوي الروسي اسقط مسيرة أوكرانية فوق موسكو

ذكرت أفادت قناة “شوت” على تيليغرام، التي تضم مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة فوق منطقة موسكو الأربعاء.

وأعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية إغلاق مطار جوكوفسكي في منطقة موسكو، خارج العاصمة، والمطار الرئيسي في مدينة كالوجا جنوب موسكو مؤقتا.

وتستعد العاصمة الروسية لاستضافة أكثر من 20 من قادة العالم في عرض عسكري في الساحة الحمراء يوم الجمعة، احتفالا بانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه على ألمانيا النازية.

وفي وقت سابق شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية موسكو لليوم الثالث على التوالي مما أجبر معظم مطارات العاصمة على الإغلاق في وقت من المقرر أن يصل فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ للاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن 14 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من مساء أمس الثلاثاء (19:00 بتوقيت غرينتش) حتى صباح اليوم الأربعاء.

وظلت مطارات رئيسية في موسكو خارج الخدمة لمعظم الليل.

وقال الكرملين إن من المتوقع أن يحضر 29 من زعماء وقادة العالم ومنهم الرئيس الصيني احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية في موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة. وستشارك في العرض وحدات عسكرية من 13 دولة بما فيها الصين.

ومن المقرر أن يبدأ شي زيارة تستمر أربعة أيام إلى روسيا اليوم الأربعاء، مما يمنح الرئيس فلاديمير بوتين دفعة دبلوماسية مهمة في الوقت الذي يحرص فيه الزعيم الروسي على إظهار أن بلاده ليست معزولة على الساحة الدولية.

ومن المتوقع أن شي، الذي تخوض بلاده حربا تجارية مع الولايات المتحدة، سيوقع العديد من الاتفاقيات لتعميق شراكة استراتيجية “بلا حدود” ووثيقة بالفعل مع موسكو أفضت إلى تتويج الصين الشريك التجاري الأكبر لروسيا.