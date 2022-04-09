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ثالث عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب

منذ ساعتين
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2022 9:33 مساءً
عناصر من الجيش الأوكراني

عناصر من الجيش الأوكراني

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قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في منشور على الإنترنت إن أوكرانيا أجرت عملية تبادل للأسرى مع روسيا اليوم السبت، في ثالث تبادل من نوعه منذ بداية الحرب، وإن 12 جنديا في طريقهم إلى الوطن.

وأضافت فيريشتشوك أنه في إطار هذه الصفقة، عاد أيضا 14 مدنيا إلى أوكرانيا، دون أن تذكر عدد الروس الذين أُطلق سراحهم.

يأتي ذلك فيما تواصل روسيا وأوكرانيا المفاوضات بينهما من أجل التوصل إلى حل لوقف الحرب المستمرة منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

ورغم أن تلك المحادثات لم تحرز أي تقدم كبير في جدار الحرب، فإنها أثمرت حتى اللحظة اتفاقا لفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق قتال، إلى جانب وقف إطلاق النار في هذه المناطق.

دعت أوكرانيا حلفاءها اليوم السبت إلى دعمها عسكريا في مواجهة الهجوم الروسي، في وقت تفيد فيه تقارير ميدانية بأن الجيش الروسي يخطط للتقدم نحو خاركيف شمالا.

وفي حين تواصل الدول الغربية فرض المزيد من العقوبات على موسكو، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته بعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

في الأثناء، قتل عشرات المدنيين في قصف صاروخي على محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك بإقليم دونباس (شرق)، واتهمت كييف القوات الروسية بتنفيذ الضربة، لكن موسكو ردت بالنفي.

وقد أعلنت أوكرانيا أنها استعادت مدينة سومي (شمال شرق) ومعظم مناطق ميكولايف (جنوب)، في حين ذكرت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمالي أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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