ثاني تحذير من عبد اللهيان.. "هناك احتمال لخروج الوضع عن السيطرة"!

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه ما دامت الولايات المتحدة تدعم جرائم إسرائيل، فإن هناك احتمالا لخروج الوضع عن السيطرة بالمنطقة.

وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدّ عبد اللهيان استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة عملا شجاعا من جانب غوتيريش للحفاظ على السلم، يؤيده الرأي العام الدولي.

يشار إلى أن مجلس الأمن فشل أمس بالوصول إلى تهدئة جديدة في غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) في غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وجاء التصويت بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطوة نادرة يوم الأربعاء حذر خلالها المجلس المؤلف من 15 عضوا رسميا من وجود تهديد عالمي جراء الحرب المستمرة منذ شهرين.