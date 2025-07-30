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ثلاثة قتلى و18 مصابًا في قصف روسي استهدف وحدة تدريب أوكرانية

منذ 45 دقيقة
قصف روسي على أوكرانيا - أرشيفية رويترز

قصف روسي على أوكرانيا - أرشيفية رويترز

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قالت القوات البرية الأوكرانية إن هجوما صاروخيا روسيا على وحدة تدريب أوكرانية أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة 18 أمس الثلاثاء في أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات المماثلة على منشآت التدريب.

وذكرت القوات البرية في بيان على تطبيق تيلغرام “اليوم، 29 يوليو، شن العدو هجوما صاروخيا على أراضي إحدى وحدات التدريب التابعة للقوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضافت “على الرغم من التدابير الأمنية المتخذة، لم يتسن للأسف تجنب الخسائر في صفوف الأفراد بشكل كامل. حتى الساعة 21:30، سقط ثلاثة قتلى وأصيب 18 من الجنود على حد علمنا”.

وأفادت وكالات أنباء روسية بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم الأربعاء أن وحداتها نفذت هجمات بصواريخ من طراز (إسكندر) على معسكر تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشيرنيهيف الأوكرانية.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من التقارير الأوكرانية والروسية.

ولم يشر التقرير الأوكراني إلى مكان وقوع الهجوم. لكن مدونين عسكريين أشاروا إلى وقوعه قرب الحدود الشمالية للبلاد في منطقة تشيرنيهيف.

وقال البيان العسكري إن لجنة ستحقق في الواقعة، وإذا ثبت أن الوفيات أو الإصابات “نجمت عن أفعال أو تقاعس المسؤولين، فسيُحاسب من تثبت إدانتهم”.

وذكر البيان أنه تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الجنود من الهجمات الصاروخية أو غيرها من الهجمات الجوية على مراكز التدريب.

    المصدر :
  • رويترز

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