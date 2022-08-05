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ثلاث سفن أوكرانية محملة بالحبوب تغادر الموانئ بموجب اتفاق استثنائي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2022 10:59 صباحًا
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

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قالت وزارة الدفاع التركية وشهود من رويترز الجمعة، إن ثلاث سفن محملة بالحبوب بموجب اتفاق أبرم مؤخرا غادرت الموانئ الأوكرانية.

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يضم أفرادا من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة إن سفينتين أبحرتا من ميناء تشورنومورسك والثالثة من أوديسا.

وجرى السماح للسفن الثلاث التي تحمل ما يصل مجموعه إلى زهاء 58 ألف طن من الذرة بمغادرة الميناءين في إطار الاتفاق الذي يهدف لفك الحصار عن صادرات الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع التركية على تويتر إن السفينة نافيستار التي ترفع علم بنما وتحمل 33 ألف طن من الذرة غادرت من ميناء أوديسا في اتجاه أيرلندا، وسيجري تفتيش السفينة بواسطة مركز التنسيق المشترك إلى الشمال من إسطنبول.

وغادرت السفينة الثانية روجين التي ترفع علم مالطا محملة بنحو 13 ألف طن من الذرة، من ميناء تشورنومورسك متجهة إلى بريطانيا تحت مراقبة فريق التفتيش المشترك.

وأبحرت السفينة بولارنت التي ترفع العلم التركي من تشورنومورسك إلى ميناء كاراسو التركي على البحر الأسود، وقبل وصول السفينة التي تحمل 12 ألف طن من الذرة إلى كاراسو، سيتم تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك إلى الشمال من إسطنبول.

وأبحرت هذا الأسبوع السفينة رازوني، وهي أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية تغادر ميناء أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.

وأوكرانيا مُصدر رئيسي للحبوب، لكن شحناتها توقفت منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود، الطريق الرئيسي لشحناتها، إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث أزمة في أفريقيا والشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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