ثلثها في إيطاليا..أكثر من 14 ألف وفاة بكورونا في العالم

تم تسجيل نحو أربعة عشر ألف وخمسمئة وفاة بكورونا في العالم، ثلثها في إيطاليا، وفق آخر الإحصائيات.

وتزايدت وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد، الأحد، بعد أن أعلنت عدة دول عن حالات جديدة، ما أدى لتزاحم في مستشفيات بعض المناطق ووضع أسرة إضافية، وزيادة الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

وبحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية الأحد، تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 13444 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر .

وتم تسجيل أكثر من 308130 إصابة رسميا في 170 بلدا منذ بدء تفشي الوباء. وهذا العدد المحصي رسميا لا يعكس سوى جزء من الإصابات الفعلية بما أن دولا عديدة لم تعد تفحص إلا الحالات الواجب نقلها إلى المستشفى.

ومنذ آخر تعداد ، سجلت 1700 ووفيتان و28674 حالة جديدة في العالم.