الجمعة 17 شوال 1445 ﻫ - 26 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ثورة الجامعات من أجل غزة.. طلاب يغلقون مداخل جامعة سيانس بو في باريس

منذ ساعتين
مدخل جامعة سيانس بو في باريس

مدخل جامعة سيانس بو في باريس

A A A
طباعة المقال

أغلق طلاب مداخل جامعة سيانس بو المرموقة في العاصمة الفرنسية باريس (الجمعة 26-4-2024) في احتجاج على الحرب في غزة مطالبين الجامعة بإدانة التصرفات الإسرائيلية في تحرك مماثل لمظاهرات شهدتها جامعات أمريكية.

وردد الطلاب هتافات داعمة للفلسطينيين ورفعوا الأعلام الفلسطينية على النوافذ وفوق مدخل المبنى. ووضع عدد منهم الكوفية ذات اللونين الأسود والأبيض التي أصبحت رمزا للتضامن مع غزة.

قال هشام (22 عاما) طالب الماجستير في حقوق الإنسان والدراسات الإنسانية بالجامعة “عندما نرى ما يحدث في الولايات المتحدة والآن في أستراليا نأمل حقا أن ينتشر ذلك هنا في فرنسا فالعالم الأكاديمي لديه دور ليلعبه”.

وقال إن الطلاب يريدون أن تدين الجامعة تصرفات إسرائيل.

وقالت زوي طالبة الماجستير في الإدارة العامة بالجامعة والبالغة من العمر 20 عاما “نسعد جدا بانضمام المزيد والمزيد من (الطلاب في) الجامعات”.

وأضافت “نأمل أن ينتشر ذلك إلى كل الجامعات وخارجها… لن نستسلم حتى تنتهي الإبادة الجماعية في غزة”.

ولم يرد مسؤولو الجامعة على طلب للتعليق.

كانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت أن الشرطة أبعدت مساء يوم الأربعاء مجموعة سابقة من الطلاب أغلقت مداخل الجامعة، وهو ما أدانه سياسيون يساريون.

وتجددت الاشتباكات بين الشرطة وطلاب مناهضين لحرب إسرائيل على غزة في جامعات أمريكية أمس الخميس، مما أثار تساؤلات حول الأساليب العنيفة المستخدمة لقمع الاحتجاجات التي تزايدت منذ اعتقالات جماعية في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن
غزة تحت النار
رغم قمع بلاده للاحتجاجات الجامعية.. بلينكن يشيد بالديمقراطية الأمريكية
وول ستريت
الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع
مشاهد من الدمار في غزة
غزة تحت النار
حماس تعبر عن أسفها لعدم مراعاة بيان دولي للمطالب الفلسطينية في غزة

الأكثر قراءة

مستشفى في لبنان
بين الوزارة والجمعية.. "فيلم" مستوصفات طويل!
عنصر من شعبة المعلومات
بقبضة المعلومات.. نفذوا أكثر من 100 عمليّة سلب على طريق المطار وخلدة والطيونة!
كيف علّق "حزب الله" على زعم إسرائيل قتل "نصف" قيادييه العسكريين؟