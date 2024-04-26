ثورة الجامعات من أجل غزة.. طلاب يغلقون مداخل جامعة سيانس بو في باريس

أغلق طلاب مداخل جامعة سيانس بو المرموقة في العاصمة الفرنسية باريس (الجمعة 26-4-2024) في احتجاج على الحرب في غزة مطالبين الجامعة بإدانة التصرفات الإسرائيلية في تحرك مماثل لمظاهرات شهدتها جامعات أمريكية.

وردد الطلاب هتافات داعمة للفلسطينيين ورفعوا الأعلام الفلسطينية على النوافذ وفوق مدخل المبنى. ووضع عدد منهم الكوفية ذات اللونين الأسود والأبيض التي أصبحت رمزا للتضامن مع غزة.

قال هشام (22 عاما) طالب الماجستير في حقوق الإنسان والدراسات الإنسانية بالجامعة “عندما نرى ما يحدث في الولايات المتحدة والآن في أستراليا نأمل حقا أن ينتشر ذلك هنا في فرنسا فالعالم الأكاديمي لديه دور ليلعبه”.

وقال إن الطلاب يريدون أن تدين الجامعة تصرفات إسرائيل.

وقالت زوي طالبة الماجستير في الإدارة العامة بالجامعة والبالغة من العمر 20 عاما “نسعد جدا بانضمام المزيد والمزيد من (الطلاب في) الجامعات”.

وأضافت “نأمل أن ينتشر ذلك إلى كل الجامعات وخارجها… لن نستسلم حتى تنتهي الإبادة الجماعية في غزة”.

ولم يرد مسؤولو الجامعة على طلب للتعليق.

كانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت أن الشرطة أبعدت مساء يوم الأربعاء مجموعة سابقة من الطلاب أغلقت مداخل الجامعة، وهو ما أدانه سياسيون يساريون.

وتجددت الاشتباكات بين الشرطة وطلاب مناهضين لحرب إسرائيل على غزة في جامعات أمريكية أمس الخميس، مما أثار تساؤلات حول الأساليب العنيفة المستخدمة لقمع الاحتجاجات التي تزايدت منذ اعتقالات جماعية في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.