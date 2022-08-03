الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
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جازبروم الروسية: العقوبات جعلت تسليم توربين نورد ستريم 1 متعذرا

منذ 8 دقائق
عملاق الغاز الروسي- جازبروم

عملاق الغاز الروسي- جازبروم

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قال عملاق الغاز الروسي جازبروم الأربعاء، إن عقوبات كندية وأوروبية تجعل تسليم توربين شركة سيمنس إلى محطة الضغط في بورتوفايا بخط الأنابيب نورد ستريم 1 متعذرا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق الاربعاء إن توربين سيمنس 073 ما زال في ألمانيا بعد أن أُجريت له صيانة، ويشار إلى التوربين على أنه السبب الرئيسي لانخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1.

وقالت جازبروم “أنظمة العقوبات لكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والإخلال بالالتزامات التعاقدية القائمة من جانب سيمنس يجعلان تسليم المحرك 073 إلى بورتوفايا متعذرا.”

وخفضت جازبروم تدفقات الغاز إلى 20 بالمئة فقط من الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب، مشيرة إلى مشكلات فنية والحاجة لإصلاح توربينات خط الأنابيب.

وقال المستشار الألماني اليوم إن روسيا ليس لديها سبب لتعطيل توربين نورد ستريم 1 الذي أجريت له صيانة في كندا لكنه عالق حاليا في ألمانيا وسط مجابهة متصاعدة بشأن الطاقة.

ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تعليقات شولتس بأن ألقى باللوم على غياب الوثائق في تعطيل عودة التوربين إلى روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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