جاكرتا تكشف "الغرض" من المستشفى الإندونيسي في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الثلاثاء أن الغرض من المستشفى الإندونيسي في غزة هو خدمة الفلسطينيين “بشكل كامل” ردا على اتهام الجيش الإسرائيلي بأن حركة حماس تستخدمه لشن هجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الحركة “تستغل المستشفيات بشكل منهجي ضمن آلتها الحربية”، وأن “شبكة من الأنفاق ومراكز القيادة وقاذفات الصواريخ أسفل مستشفيات في شمال غزة وبجوارها”.

‭ ‬وتنفي حماس قيامها بذلك واتهمت إسرائيل بنشر الأكاذيب.

‭ ‬وقالت الوزارة في بيان “المستشفى الإندونيسي في غزة منشأة بناها إندونيسيون لأغراض إنسانية خالصة ولخدمة الاحتياجات الطبية للفلسطينيين في غزة”، مضيفة أن المستشفى تديره السلطات الفلسطينية بمساعدة عدد قليل من المتطوعين الإندونيسيين.

وأضافت الوزارة أن المستشفى “يعالج حاليا المرضى بأعداد تفوق طاقته بكثير”.

وقال ساربيني عبد المراد، رئيس منظمة (إم.إي.آر-سي) التطوعية التي مولت المستشفى الإندونيسي، لرويترز اليوم الثلاثاء إن الوقود نفد من المستشفى و”انهار”. وكان قد نفى أمس الاثنين الاتهامات الإسرائيلية، مضيفا أنها “ذريعة لتتسنى لهم مهاجمة المستشفى الإندونيسي في غزة”.

ودعت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إلى وقف فوري لإطلاق النار وأرسلت مساعدات إنسانية إلى غزة.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 9770 فلسطينيا استشهدوا في الحرب منذ أن شنت حماس هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 1400 واحتجاز أكثر من 240 رهينة.