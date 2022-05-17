جانيت يلين: الاتحاد الأوروبي سيقدم مساهمات مالية كبيرة لأوكرانيا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يقدم مساهمات مالية كبيرة لمساعدة أوكرانيا، مضيفة أنها تتطلع إلى أعضاء آخرين في مجموعة السبع مثل بريطانيا وكندا واليابان لزيادة المساعدات أيضا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يومي الخميس والجمعة في ألمانيا وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا بين الموضوعات الرئيسية في جدول أعمال اجتماعهم.

وقالت يلين إن الولايات المتحدة لديها التزام قوي تجاه تمويل أوكرانيا ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي أيضا “جاد جدا بشأن الرغبة في تقديم المساعدات اللازمة”.

وأضافت قائلة “سنحتاج إلى أن نتطلع إلى شركاء آخرين في مجموعة السبع.. إلى اليابان وكندا والمملكة المتحدة.. للمساهمة أيضا، لكنني أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساهمة مهمة.”

وقالت يلين أيضا إن الولايات المتحدة ستدعم مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على شراء النفط الروسي، مضيفة أن الحظر على المشتريات سيكون على مراحل بدءا من العام القادم وقد يكون مصحوبا برسوم جمركية.

وأبلغت يلين الصحفيين في بروكسل “هذان شيئان قد يكونان مقترنين معا… ربما يكون من الممكن الجمع بين حظر تدريجي وآلية للأسعار. لكن هناك خيارات كثيرة هنا. من المهم بشكل أساسي أن يقللوا اعتمادهم على النفط الروسي.”