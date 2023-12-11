عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي على مبنى في جباليا

استشهد 57 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية فجر الإثنين في جباليا، شمالي قطاع غزة، حسبما أعلن تلفزيون فلسطين.

وقال المصدر إن القصف استهدف عمارة “عائلة أبو وردة” في جباليا.

وتستمر الغارات الجوية الإسرائيلية والمعارك على الأرض في قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحرب.

وقالت إسرائيل إنها مستعدة للقتال لأشهر أو أكثر لهزيمة حماس في القطاع المنكوب، مع تكثيف هجومها البري بمزيد من الضربات الجوية ونيران المدفعية.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد نحو 18 ألف شخص في قطاع غزة، فضلا عن فقدان الآلاف وإصابة عشرات الآلاف.

ومع وصول قدر ضئيل فقط من المساعدات الإنسانية إلى جزء صغير من غزة، يواجه السكان نقصا حادا في الغذاء والمياه والسلع الأساسية الأخرى.