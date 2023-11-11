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جثث الشهداء متكدسة.. مدير مستشفى الشفاء: ساعات تفصلنا عن الموت

منذ 17 دقيقة
صورة من غزة

صورة من غزة

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أكد مدير مستشفى الشفاء للجزيرة أنه ساعات تفصلنا عن الموت والعالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقاماً.

وقال: “جثث الشهداء متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى”.

منذ السابع من أكتوبر لم يهدأ القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.

وعلى جري العادة، تجددت الاشتباكات العنيفة والقصف اليوم السبت في عدة مناطق بالقطاع لاسيما الشمال، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

أما مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الذي قصفته مراراً إسرائيل أمس، فغرق اليوم في الظلام إثر الانقطاع التام للكهرباء.

وأفاد مراسل العربية بفقدان الاتصالات مع الصحفيين في محيط المجمع الطبي الأكبر في غزة.

فيما وقع عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف إسرائيل لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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