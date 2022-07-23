السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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"جحيم" في مطارات أوروبا

منذ 43 دقيقة
مطارات أوروبا تعيش حالة من الفوضى

مطارات أوروبا تعيش حالة من الفوضى

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تعيش مطارات أوروبا ”فوضى وجحيما“، بسبب الاضطرابات التي رافقت انتعاش الطيران إثر رفع قيود جائحة كورونا، وفق ما أفادت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ”النقص المزمن في الموظفين أدى إلى ارتفاع كبير في معدل إلغاء وتأجيل الرحلات، وفقدان الحقائب“.

وأضافت: ”بدأت رحلة الجحيم بالنسبة لماريفي رايت، عندما تعطلت أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بشركة إير فرانس، واضطر فريق العمل إلى فحص أوراق المسافرين على رحلتها من نيويورك إلى أوروبا يدوياً“.

وتابعت: ”لم تلحق برحلتي ترانزيت، حيث كانت تطير عبر باريس إلى إسبانيا لزيارة والدتها البالغة من العمر 83 عاماً، حيث وصلت إلى مالاغا متأخرة 12 ساعة، وفقدت حقائبها أيضاً“.

وأكدت أن ”ماريفي رايت واحدة من آلاف المسافرين الذين واجهوا عبئا فوضويا، في ظل إلغاء الرحلات والاضطرابات التي اجتاحت أوروبا“.

واستطردت، ”تنبع المشاكل من النقص المزمن بالموظفين في العديد من مكونات قطاع الطيران، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات وشركات الخدمات الأرضية، التي يتم التعاقد معها من الباطن، بما في ذلك تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة“.

وقالت ”فاينانشال تايمز“، إنه ”مع رفع قيود السفر بسبب فيروس كورونا، وتخطيط الكثيرين لرحلاتهم الأولى في غضون عامين، انتعش الطلب بشكل أسرع من قدرة الشركات العاملة في صناعة الطيران على تعيين موظفين جدد“.

ولفتت إلى أن ”تفشي الإضرابات الصناعية أدى إلى تصاعد الأزمات، بما في ذلك إضراب الطيارين في شركة الطيران الاسكندنافية SAS، ما ساهم في إعلان إفلاسها هذا الشهر“.

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