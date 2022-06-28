جدري القردة.. ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 3400 على مستوى العالم

قالت منظمة الصحة العالمية في إفادة يوم الاثنين إنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدري القردة وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها من أوروبا.

وذكرت المنظمة أنه منذ 17 يونيو حزيران، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ ثماني دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.

وكانت منظمة الصحة أكدت السبت الماضي أن مرض جدري القرود لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض.

وقال تيدروس “إنني قلق جدا من تفشي مرض جدري القرود، ومن الواضح أنه تهديد صحي متطور نتابعه أنا وزملائي في أمانة منظمة الصحة العالمية عن كثب”.

ينطبق تصنيف “حالة الطوارئ العالمية” حاليا فقط على جائحة فيروس كورونا والجهود الجارية للقضاء على مرض شلل الأطفال، وقد تراجعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن إدراج جدري القرود في هذا التصنيف بعد نصيحة من اجتماع لخبراء دوليين.

وجرى الإبلاغ عن معظم الإصابات المسجلة حتى الآن من قبل هيئات معنية بالصحة الجنسية، ويرتبط الجزء الأكبر منها برجال يقيمون علاقات جنسية مع رجال، بحسب منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن كوريا الجنويبة من آخر الدول التي وصلها الفيروس، اذ أعلنت الدولة الآسيوية تسجيل أول حالتين يشتبه في إصابتهما بجدري القرود. ودعا الرئيس “يون سيوك-يول” إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد تدفق جدري القرود في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، وجه يون السلطات الصحية لتعزيز إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من الخارج، وبالمراقبة الدقيقة لاحتمال زيادة الحالات.