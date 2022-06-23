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جدري القردة.. ارتفاع عدد الحالات إلى أكثر من 3200 حول العالم

منذ 17 ثانية
فحوص جدري القردة

فحوص جدري القردة

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تلقت منظمة الصحة العالمية بلاغات بأكثر من 3200 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود وحالة وفاة واحدة ضمن موجة التفشي الحالية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم جبريسوس” إن هناك حاجة إلى تكثيف المراقبة لرصد الحالات في المجتمع، مضيفًا أن الحالات في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض لا تزال في الغالب بين الرجال المثليين.

وقال تيدروس في اجتماع للجنة الطوارئ بالمنظمة “انتقال العدوى من شخص لآخر مستمر ويُهوًن من شأنه على الأرجح”.

وعقدت منظمة الصحة العالمية الاجتماع كي تقرر ما إذا كانت ستعلن أن جدري القرود بات يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وأبلغت 48 دولة عن حالات ضمن موجة التفشي الحالية التي بدأت في شهر أيار.

وكانت كوريا الجنويبة من آخر الدول التي وصلها الفيروس، اذ أعلنت الدولة الآسيوية تسجيل أول حالتين يشتبه في إصابتهما بجدري القرود. ودعا الرئيس “يون سيوك-يول” إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد تدفق جدري القرود في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، وجه يون السلطات الصحية لتعزيز إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من الخارج، وبالمراقبة الدقيقة لاحتمال زيادة الحالات.

وبحسب تصريح المسؤول الرئاسي للصحفيين، أبلغ يون “السلطات الصحية أيضًا أن تكون على أتم الاستعداد لنشر اللقاحات والعلاجات في الخطوط الطبية الأمامية، وأن تستكمل الاستعدادات اللازمة لتأمين لقاحات وعلاجات إضافية لذلك المرض الفيروسي”.

    المصدر :
  • رويترز

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