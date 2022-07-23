السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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جدري القردة.. انقسام بين خبراء الصحة العالمية بشأن إعلان حالة طوارئ

منذ 18 دقيقة
الصحة العالمية

الصحة العالمية

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قال مصدران مطلعان إن حالة من الانقسام تسود بين أعضاء فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن ما إذا كان تفشي جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، ومع ذلك قد يحسم المدير العام للمنظمة الأمر غدا الأحد بإعلان حالة الطوارئ التي تشكل أعلى درجات التأهب لدى المنظمة.

واللجنة، التي اجتمعت أمس الخميس، مسؤولة عن تقديم المشورة إلى المدير العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس الذي يملك القول الفصل في إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية.

وفي الماضي، كان تيدروس يتبع دائما توصيات اللجنة، لكن المصدرين المطلعين على عملية صناعة القرار، واللذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قالا إنه يفكر بجدية في إعلان حالة الطوارئ رغم عدم وجود أغلبية مؤيدة لأي الخيارين بسبب شعوره بالحاجة الملحة للتصدي للمرض.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش اليوم السبت للإعلان عن قرارها النهائي.

    المصدر :
  • رويترز

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