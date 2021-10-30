جدل جديد حول مختبر ووهان وأصل كورونا

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية إن تقريراً جديداً للاستخبارات الأمريكية يلقي الأضواء مجدداً على نظرية حادث في مختبر ”ووهان“، وما إذا كانت الصين مسؤولة عن تفشي وباء ”كورونا“ في العالم.

وأضافت في تقريرها الذي نشرته اليوم السبت: ”كشفت وكالة استخباراتية أمريكية للمرة الأولى كيف ولماذا تعتقد أن الفيروس الذي تسبب بوباء كورونا انتقل للمرة الأولى من الحيوانات إلى الإنسان، عبر حادث في معهد ووهان لعلم الفيروسات“.

ومضت تقول: ”وفقا للتقرير، يعتقد المحللون في الوكالة الاستخباراتية الأمريكية، التي لم يتم الكشف عنها، أن الطبيعة الخطرة للتجارب العلمية التي يتم إجراؤها في مختبر ”ووهان“، وعدم وجود احتياطات السلامة، تجعلها على الأرجح مصدر الوباء“.

وتابعت بقولها: ”رغم الانقسام المستمر بين وكالات الاستخبارات الأمريكية، فمن المرجح أن يؤدي إصدار التقرير إلى تأجيج الجدل الساخن حول ما إذا كانت الصين، وحتى الولايات المتحدة، التي مولت الأبحاث في مختبر ووهان، تتحمل مسؤولية الجائحة“.

وأردفت قائلة: ”يأتي هذا التقرير قبل أيام على الشهادة التي سيدلي بها أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أمام الكونغرس، حيث من المتوقع أن يواجه أسئلة شاقة حول كيفية موافقته على منح 600 ألف جنيه إسترليني كمنحة تم استخدامها في مختبر ووهان لإجراء أبحاث محفوفة بالمخاطر“.

ويعد كورونا فصل من فصول التصعيد تتواصل، في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الصين بأنها تخفي “معلومات حيوية” حول منشأ فيروس كورونا. وأضاف أنه “حتى يومنا هذا، تواصل جمهورية الصين الشعبية رفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، على الرغم من أن الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة بالارتفاع”.