جديد أخبار الكورونا.. الإصابات تتجاوز الـ100 ألف!

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم الـ100 ألف شخص، وذلك في أحدث إحصاء نشرته وكالة “رويترز”.

وأعلنت الصين الجمعة تسجيل 30 حالة وفاة إضافية جرّاء فيروس كورونا، ما يرفع إلى 3042 عدد الوفيات بالفيروس المستجد في البلاد منذ ظهوره أواخر 2019.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 143 حالة في البلاد، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق (139)، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 80552 حالة، وفقا لأرقام صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأعلنت إيران الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 124.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي: “تأكدنا من وجود 1234 حالة جديدة، وهو رقم قياسي في الأيام الأخيرة، ويرفع ذلك عدد الاصابات الإجمالي إلى 4747”.

ومن بين البلدان التي أعلنت لأول مرة إصابة أحد مواطنيها بفيروس كورونا، قال وزير الصحة الصربي زلاتيبور لونتشار الجمعة، إن بلاده أكدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

كما سجلت هولندا أول وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مسؤولون في قطاع الصحة الجمعة.