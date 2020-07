جديد قضية “فلويد الجزائري”.. طريقة وحشية في الاعتقال وآثار عنف على رأسه

وذكرت حادثة الشاب الجزائري بحادث مقتل الشاب الأميركي جورج فلويد على يد ضابط أميركي قبل أشهر ما فجّر احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا حول الواقعة.

وقالت الوزارة إن السلطات العليا في البلاد تتابع باهتمام بالغ ملف وفاة الشاب الجزائري عبد الرحمن قادري المدعو أكرم في بلجيكا، وأنها أعطت تعليمات للسفارة والقنصلية العامة في بروكسل من أجل مساعدة عائلة الفقيد ومرافقتها.

كما أكدت أنها تسعى جاهدة لكشف ملابسات الوفاة، وأن هناك اتصالا مستمرا مع عائلة الفقيد والسلطات الإدارية والأمنية والقضائية في بروكسل.

يشار إلى أن الشاب الجزائري كان تعرض للخنق على أيدي الشرطة البلجيكية، بعد ركوع أحد الضباط على ظهره ورقبته، بطريقة مشابهة لتلك التي أودت بحياة الأميركي الأسمر جورج فلويد والتي خلفت موجة سخط عارمة على العنصرية، وذلك بحسب مقطع فيديو تم تداوله عل نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما تسلمت عائلة القتيل، السبت، في ضاحية اندرلخت في بروكسيل جثمان ابنها أكرم بعد انتهاء تحليلات الطب الشرعي، حيث من المقرر أن ينقل الجثمان الثلاثاء، إلى الجزائر.

بدورها، أعلنت السلطات البلجيكية أنها فتحت تحقيقاً بوفاة الشاب البالغ من العمر 29 عاماً، وقالت إنه ألقي القبض عليه خارج مقهى في مدينة أنتويرب بعد محاولته مهاجمة بعض الأشخاص وتحطيم بعض الأغراض الخاصة بالمقهى.

كما أكدت أن الشاب الجزائري قد توفي بعد ساعات في المستشفى.

في السياق، أعلن متحدث باسم الشرطة البلجيكية سفين لومارت، أنه تم استدعاء الضابط المسؤول الذي كشف أن أكرم كان “مضطرباً للغاية، وأنه حاول مهاجمة الناس وبدا مخمورا”، بحسب تعبيره.

وأضاف لومارت قائلاً: “حاولنا تهدِئَته وطرحناهُ أرضاً ووضعنا له القيود. ويبدو أنه كان قد أصاب نفسه حين حاول التملّص، وهدد الآخرين، وبعد دقائق هدأ، وتولّاه فريقُ الإسعاف ونُقِل إلى المستشفى”.

كما ورد في تقرير الطب الشرعي أن الشاب كان يعاني من اضطرابات عصبية، كما تم تحديد وجود مواد مخدرة في جسمه، إلا أن عائلته نفت بتصريحاها لقناة “العربية” تسلمها التقرير، وأشارت أم أكرم المكلومة أن أثار عنف وجدت على رأسه بعد الحادث.

وقالت العائلة إنها فقدت ابنها بطريقة وحشية على أيدي رجال الشرطة، في حديث نقلته وسائل إعلام محلية جزائرية، وأعلنت أنها سترفع دعوى قضائية ضد عناصر الشرطة الذين قاموا بقتل أكرم عبر خنقه.

كما شددت على أن المتوفى كان محبوبا لدى كل من يعرفه، كما أنه لم يقدم على إيذاء أي شخص من قبل.

AN ALGERIAN GUY WAS KILLED BY THE POLICE IN BELGIUM YESTERDAY AND THEY ARE TRYING TO COVER IT UP BY SAYING THAT HE DIED AT THE HOSPITAL FOR MEDICAL COMPLICATIONS#justiceforAkram pic.twitter.com/EtMNhk5hfn

— hadil⁷ is studying 🙁 (@7hadill) July 20, 2020