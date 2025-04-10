جراء إعادة تقييم الأسواق لتعليق رسوم ترامب الجمركية.. النفط يهبط 3%

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل اليوم الخميس لتبدد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بينما يعيد المستثمرون تقييم التفاصيل بخصوص تعليق مزمع لرسوم جمركية أمريكية شاملة، بالتزامن مع تحول التركيز إلى حرب تجارية آخذة في التفاقم بين واشنطن وبكين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار بما يعادل 3.6 بالمئة لتسجل 60.13 دولار بحلول الساعة 15:46 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار أو 3.1 بالمئة إلى 63.44 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من دولارين للبرميل أمس الأربعاء بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية كبيرة أعلن فرضها على العشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قبل أسبوع، مما يمثل تحولا مفاجئا بعد أقل من 24 ساعة من دخول الرسوم حيز التنفيذ.

وزاد ترامب الرسوم الجمركية على الصين. وقال البيت الأبيض لوسائل إعلام اليوم إن إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية يبلغ الآن 145 بالمئة.

وأعلنت الصين أيضا فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من البضائع الأمريكية، وأعلنت الخميس الماضي فرض رسوم جمركية تبلغ 84 بالمئة.

وقالت شركة ريتربوش اند أسوشيتس للاستشارات التجارية لعملائها اليوم إن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على بكين من المرجح أن تخفض صادرات الخام الأمريكي إلى الصين، مما يدعم المعروض ويرفع مستويات المخزونات في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات شركة كبلر لتتبع حركة السفن أن صادرات النفط الخام الأمريكية إلى الصين انخفضت إلى 112 ألف برميل يوميا في مارس آذار، أي ما يقرب من نصف صادرات العام الماضي التي بلغت 190 ألفا.

وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يعادل تقريبا مثلي الزيادة البالغة 1.4 مليون برميل التي توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز.