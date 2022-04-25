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“جرائم حرب” بأوكرانيا.. “الجنائية الدولية” تنضم إلى فريق التحقيق

منذ دقيقتين
المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

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قالت وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست) اليوم الاثنين إن المحكمة الجنائية الدولية ستشارك في الفريق المشترك الذي يحقق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا عقب الغزو الروسي.

وأضافت أن كريم خان رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية والمدعين العموم في ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا وقعوا على اتفاق لأول مشاركة لمحكمة جرائم الحرب الدولية في فريق تحقيق.

وقالت يوروجست في بيان “بهذا الاتفاق، ترسل الأطراف رسالة واضحة مفادها أنه سيتم بذل كل الجهود لجمع أدلة فعالة حول الجرائم الدولية الأساسية التي ارتُكبت في أوكرانيا وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.

ووقعت ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل فريق لتبادل المعلومات والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المشتبه بها.

وفتح خان مطلع الشهر الماضي تحقيقا في جرائم حرب محتملة ارتُكبت في أوكرانيا عقب طلبات للقيام بذلك من عدد لم يسبق له مثيل من الدول الأعضاء في المحكمة.

    المصدر :
  • رويترز

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