"جرائم حرب قد ارتكبت".. هكذا يمكن محاكمة بوتين

رغم أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وصف علنا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه مجرم حرب، إلا أن خبراء قانونيين قالوا إن محاكمة بوتين أو قادة آخرين من النظام الروسي ستواجه عقبات كبيرة وقد تستغرق سنوات عوفق رويترز.

كيف يتم تعريف جريمة الحرب؟

تعرف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي جرائم الحرب بأنها “انتهاكات جسيمة” لاتفاقيات جنيف لما بعد الحرب العالمية الثانية، وهي اتفاقات تحدد القوانين الإنسانية الدولية الواجب اتباعها في زمن الحرب.

ويقول خبراء قانونيون إن الانتهاكات تشمل استهداف المدنيين عمدا ومهاجمة أهداف عسكرية مشروعة حيث تكون الخسائر في صفوف المدنيين “مفرطة”.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية باستهداف المدنيين بشكل عشوائي.

وتنفي روسيا، التي تصف غزوها لأوكرانيا بأنه “عملية خاصة”، استهداف المدنيين وتقول إن هدفها هو “نزع السلاح” عن أوكرانيا، وهو وصف تؤكد كييف والغرب أن لا أساس له من الصحة.

وصدق الاتحاد السوفياتي على اتفاقية جنيف في عام 1954. وألغت روسيا في عام 2019 اعترافها بأحد البروتوكولات، لكنها لا تزال من الموقعين على بقية الاتفاقيات.

وتختلف المحكمة الجنائية الدولية، التي تشكلت في عام 2002، عن محكمة العدل الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تنظر في النزاعات بين الدول.

وقال كبير المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان هذا الشهر إنه فتح تحقيقا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

ولا تتمتع روسيا ولا أوكرانيا بعضوية المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف موسكو بالمحكمة. لكن أوكرانيا أعطت موافقتها على فحص الفظائع المزعومة على أراضيها التي يعود تاريخها إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

وقد تقرر روسيا عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وستؤجل أي محاكمة حتى يتم القبض على متهم.

و”لن يمنع ذلك المحكمة الدولية من متابعة مقاضاتها وإصدار مذكرات الاعتقال” ، بحسب أستاذة القانون في الجامعة الأميركية ريبيكا هاميلتون، التي تحدثت لرويترز.

ما هو معيار الإثبات؟

وستصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال إذا تمكن المدعون العامون من إظهار “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن جرائم حرب قد ارتكبت.

وقال الخبراء إنه للحصول على إدانة، سيتعين على المدعي العام إثبات ذنب المدعى عليه بما لا يدع مجالا للشك المعقول.

بالنسبة لمعظم التهم، يتطلب ذلك إثبات النية. إحدى الطرق للقيام بذلك هي أن يظهر المدعي العام أنه لم تكن هناك أهداف عسكرية في منطقة الهجوم وأنه لم يكن حادثا.

وقال أليكس وايتينغ، الأستاذ الزائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد: “إذا استمر ذلك في الحدوث مرارا وتكرارا وبدا أن الاستراتيجية هي استهداف المدنيين في المناطق الحضرية، فإن ذلك يمكن أن يكون دليلا قويا جدا على وجود نية للقيام بذلك”.

من الذي يمكن أن يتقاضى رسوما؟

وقال خبراء إن التحقيق في جرائم الحرب قد يركز على الجنود والقادة ورؤساء الدول.

ويمكن للمدعي العام تقديم أدلة على أن بوتين أو زعيم دولة آخر ارتكب جريمة حرب من خلال الأمر مباشرة بهجوم غير قانوني أو كان يعلم أن جرائم ترتكب وفشل في منعها.

وقالت أستريد رايسنجر كوراسيني، المحاضرة في قسم القانون الدولي بجامعة فيينا، لرويترز إن فريق المحكمة الجنائية الدولية يواجه تحديا في تقديم أدلة لربط الجرائم على الأرض بأوامر من قادة أعلى.

وقال خبراء قانونيون إن التفجيرات التي وقعت في ماريوبول لمستشفى للولادة ومسرح يحمل علامة تعريفية على أنهما يحتويان أطفالا تندرج على ما يبدو تحت تعريف جرائم الحرب. لكن تأمين الإدانة قد يكون صعبا.

وبالإضافة إلى التحديات التي يواجهونها لإثبات النية في العديد من القضايا وربط القادة مباشرة بهجمات محددة، قد يواجه المدعون العامون صعوبة في الحصول على الأدلة، بما في ذلك شهادات الشهود الذين قد يتعرضون للترهيب أو يترددون في التحدث علنا.

وفي حالة أوكرانيا، سيقوم المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية بالبحث في أدلة الفيديو والصور الفوتوغرافية المتاحة للجمهور.

وقد يكون تقديم المتهمين إلى المحاكمة أمرا صعبا أيضا. ومن شبه المؤكد أن موسكو سترفض الامتثال لأوامر الاعتقال.

وسيتعين على المحكمة الجنائية الدولية تتبع المتهمين المحتملين لمعرفة ما إذا كانوا يسافرون إلى بلدان يمكن القبض عليهم فيها.

ومنذ تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، أشرفت على 30 قضية، بعضها مع متهمين متعددين، كما يؤكد موقعها على الإنترنت.

وأدان قضاة المحكمة الجنائية الدولية خمسة أشخاص بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وبرأوا أربعة آخرين.

وأدين أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا دييلو في عام 2012.

وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق العديد من المتهمين الذين ما زالوا طلقاء، بمن فيهم جوزيف كوني، زعيم ميليشيا جيش الرب للمقاومة في أوغندا.

أنشأت الأمم المتحدة في عام 1993 المحكمة الجنائية الدولية المنفصلة ليوغوسلافيا السابقة للنظر في الجرائم المزعومة التي وقعت خلال حروب البلقان.

وأصدرت تلك المحكمة، التي أغلقت أبوابها في عام 2017، 161 لائحة اتهام وحكمت على 90 شخصا.

وأدانت محكمة تابعة للأمم المتحدة رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور.

وأثار خبراء قانونيون إمكانية إنشاء محكمة منفصلة للنظر في جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا، والتي يمكن القيام بها من خلال الأمم المتحدة أو معاهدة.