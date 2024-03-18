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جرت في بيئة حرب مقيدة للغاية.. الاتحاد الأوروبي ينتقد الانتخابات الروسية

منذ ساعة واحدة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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وصف الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين الانتخابات الروسية بأنها جرت في بيئة مقيدة للغاية “تفاقمت بسبب الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا على أوكرانيا”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي إنه يأسف لقرار السلطات الروسية عدم دعوة مراقبين دوليين لحضور الانتخابات.

وقال الاتحاد الذي يضم 27 دولة في بيان مشترك “هذا يتعارض مع التزامات روسيا ويحرم الناخبين والمؤسسات الروسية من تقييم محايد ومستقل لهذه الانتخابات”.

وأضاف أيضا أن “ما يسمى بالانتخابات” التي أجريت في الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا مؤقتا “لاغية وباطلة”.

وحقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي اختتمت أمس الأحد ليعزز قبضته على السلطة في نصر قال إنه يظهر أن موسكو كانت على حق بالوقوف في وجه الغرب وإرسال قوات إلى أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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