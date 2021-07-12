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جرحى باشتباك مسلح عنيف بين شبان وجنود إسرائيليين في جنين

12 - يوليو - 2021
جندي اسرائيلي على احد مداخل جنين

جندي اسرائيلي على احد مداخل جنين

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ذكرت وكالة معا الاخبارية الفلسطينية أن اشتباكا مسلحا اندلع بين مسلحين فلسطينيين وجنود اسرائيليين في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية.

وأفادت الوكالة باصابة 7 مواطنين فلسطينيين خلال الاشتباك الذي وصفته بـ”العنيف”.

وقالت إن جنودا إسرائيليين اقتحموا أحياء جبل أبو ظهير والجايريات في المدينة، إلى جانب مداهمة عدة منازل وتفتيشها واعتقال عدد من الشبان.

نقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها أن جراح المصابين بين الخطيرة والمتوسطة.

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، فجر اليوم الاثنين، موقع “ترسلة” قرب بلدة جبع جنوب جنين.

 

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