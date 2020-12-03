جرحى بانفجار في مستودع قرب مدينة برستل البريطانية

دوى انفجار كبير اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة برستل جنوب غربي إنكلترا، وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أفون، أن فرقها تتعامل مع حادث بعد تلقي أنباء عن انفجار كبير في ضاحية أفونماوث، مشيرة إلى وصول عناصر للشرطة وفرق إسعاف إلى الموقع.

وأشارت الإدارة إلى أن الحادث لا يزال متواصلا، مؤكدة إصابة عدد من الأشخاص فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

🚨🚨 We are currently responding to an incident after being called to a large explosion in Avonmouth. Crews from @AFRSAvonmouth @AFRSSouthmead @AFRSYate @AFRSPatchway @AFRSKingswood & @AFRSTemple are in attendance. Thread. 🚨🚨 — Avon Fire & Rescue Service (@AvonFireRescue) December 3, 2020

من جانبها، وصفت إدارة الإسعاف في جنوب غربي إنجلترا الحادث بأنه خطير.

Missing Persons And Multiple Casualties In Avonmouth Explosion https://t.co/dlmikn97ZS via @global247news1 — global247news (@global247news1) December 3, 2020

وأكدت تقارير صحفية أن الانفجار وقع في موقع لإدارة النفايات، ونشرت صورا تظهر خزانا تعرض لأضرار جسيمة جراء الانفجار على ما يبدو.

كما تداولت وسائل إعلام بريطانية لقطات تؤكد هبوط مروحية إسعاف قرب موقع الانفجار، فيما تحلق مروحية ثانية فوق المنطقة ضمن إطار عملية البحث عن المفقودين.

وذكرت صحيفة “ذا صن” أن الانفجار تسبب في كسر نوافذ مباني واقعة على بعد 800 متر عن موقعه، مرجحة أن سبب الحادث يعود إلى انفجار خزان أوكسجين، وذلك بحسب RT.