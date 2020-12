جرحى بانفجار في مستودع قرب مدينة برستل البريطانية

دوى انفجار كبير اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة برستل جنوب غربي إنكلترا، وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أفون، أن فرقها تتعامل مع حادث بعد تلقي أنباء عن انفجار كبير في ضاحية أفونماوث، مشيرة إلى وصول عناصر للشرطة وفرق إسعاف إلى الموقع.

وأشارت الإدارة إلى أن الحادث لا يزال متواصلا، مؤكدة إصابة عدد من الأشخاص فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

🚨🚨 We are currently responding to an incident after being called to a large explosion in Avonmouth. Crews from @AFRSAvonmouth @AFRSSouthmead @AFRSYate @AFRSPatchway @AFRSKingswood & @AFRSTemple are in attendance. Thread. 🚨🚨

— Avon Fire & Rescue Service (@AvonFireRescue) December 3, 2020