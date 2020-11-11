جرحى في هجوم بعبوة ناسفة غربي السعودية

أسفر هجوم بعبوة ناسفة ،الأربعاء، عن إصابة عدداً من الأشخاص بجروح مختلفة، في مقبرة لغير المسلمين في جدة، غربي السعودية.

وصرح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، بأن “الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة”.

وأضاف أنه نجم عن الاعتداء إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في ذلك، ولا يزال محل المتابعة الأمنية.

وجاء الحادث خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 نوفمبر 1918، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الخارجية في بيان “استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، مما أدى الى وقوع عدد من الجرحى”.

ونددت الخارجية بـ”حزم بالعمل الجبان غير المبرر”.

من جهتها، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدر حكومي يوناني أن الحادث خلف إصابة 4 أشخاص حتى الآن “من بينهم شخص يوناني”.

وتأتي الواقعة بعد أقل من شهر على طعن حارس أمن في القنصلية الفرنسية بمدينة جدة.

وأعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة آنذاك اعتقال مواطن في عقده الرابع اعتدى بآلة حادة على حارس الأمن.

وتزامن الحادث حينئذ مع مقتل أشخاص في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية على يد شخص يحمل سكينا.