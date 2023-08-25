الجمعة 9 صفر 1445 ﻫ - 25 أغسطس 2023 |
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جريفيث يحذر من "كارثة إنسانية" في السودان

منذ 40 دقيقة
الأطفال في السودان

الأطفال في السودان

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مع استمرار الحرب في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط تردي الاوضاع الصحية والامنية بشكل كبير، عبر مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الجمعة عن قلقه إزاء انتشار أعمال العنف في السودان وقال إن الصراع الذي طال أمده قد يدفع المنطقة بأكملها إلى “كارثة إنسانية”.

وأضاف جريفيث في بيان أرسل إلى الصحفيين الجمعة 25\8\2023 “يهدد هذا الصراع الذي يستشري كالنار في الهشيم وما خلفه من جوع ومرض ونزوح الآن بأن يأتي على البلد بأكمله”، وأشار إلى مخاوف محددة تتعلق بسلامة المدنيين في ولاية الجزيرة، التي تعد بمثابة سلة الخبز في البلاد.

وأضاف “مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج”.

    المصدر :
  • رويترز

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