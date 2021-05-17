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جريمة بشعة.. إيراني يمزق جسد ابنه بالسكين ويرميه بالقمامة

17 - مايو - 2021
المخرج باباك خرمدين

المخرج باباك خرمدين

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استكمالا لمسلسل الجرائم التي تشهدها إيران، أقدم رجل إيراني على قتل ابنه المخرج من خلال تمزيق جسده بالسكين، ورميه في سلة للقمامة.

في تفاصيل القصة، وجدت السلطات الإيرانية جثمان المخرج باباك خرمدين، البالغ من العمر 47 عاما ، أمس الأحد، في أحد صناديق القمامة بالمنطقة الثالثة من بلدة إكباتان غرب العاصمة طهران.

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، نقلت عن رئيس محكمة جنايات طهران “محمد شهرياري”، اليوم الاثنين، تأكيده نبأ مقتل خرمدين، قائلا: لقد تم القبض على والده الذي اعترف بارتكاب جريمة القتل.

وأضاف شهرياري أنه “بحسب الاعترافات، فقد حدثت جريمة القتل بعدما تشاجر والد المخرج معه بعد خلافات طويلة بينهما وقام بتخديره أولاً ثم قام بتقطيع جسده بسكين”.

وسائل إعلام ايرانية، أفادت بأن والد الضحية في اعترافه: “كان ابني أعزب، وكانت الخلافات بيننا كثيرة. لقد قمت صباح يوم القتل (الأحد) بتخديره بعقاقير ثم طعنته حتى الموت”، مضيفا: “لأتمكن من إخراج جثته، مزقتها إلى أشلاء وألقيتها في أقرب سلة مهملات في الشارع”.

وبحسب رئيس محكمة جنايات طهران، فإن التحقيقات في مقتل المخرج بابك خرمدين، لا تزال مستمرة.

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