جريمة تهزّ المغرب.. قَتل امرأة وأخفى جثّتها في ثلاجة منزله

اهتزّ الشارع المغربي على وقع خبر جريمة شنعاء كشفت تفاصيلها قوات الأمن في الدار البيضاء، حيث تمكنت من القبض على شاب قتل سيدة بسلاح أبيض ومثّل بجثتها، قبل أن يخفي رفاتها في ثلاجة منزله.

وذكر بلاغ لمديرية الأمن الوطني تناقلته وسائل إعلام أنه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 عامًا في حي المكانسة في مدينة الدار البيضاء، وكشفت التحريات أن المتورط قتل سيدة تبلغ من العمر 37 عامًا وأخفى جثتها داخل ثلاجة في أحد المنازل في منطقة ابن مسيك.

وعثرت قوات الأمن على جثة الضحية في الخامس من شهر نيسان/ أبريل الجاري، داخل ثلاجة المنزل، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي قاد إلى هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وتم إيداع المتهم في القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة.