جريمة مروعة بحق فتاة نازحة من قبل أحد "شبيحة الأسد"

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، في بيان، عن اعتقال عنصر من قوات تابعة للنظام السوري بتهمة قتل واغتصاب فتاة نازحة من ريف حماة.

وذكر المرصد على موقعه الرسمي أن مصادره أكدت “اعتقال عنصر في قوات الدفاع الوطني الرديفة لقوات النظام الجمعة بتهمة ارتكاب جريمة قتل واغتصاب بحق فتاة في مدينة حلفايا التي تسيطر عليها قوات النظام والمسلحين الموالين لها”.

ونقل المرصد عن مصادر محلية قولها إن “الضحية تتحدر من مدينة مورك في ريف حماة الشمالي، وقد تعرضت للاغتصاب والقتل بعدة طلقات بالرأس”.

"المرصد السوري" يكشف تفاصيل جريمة #اغتصاب و #قتل بحق فتاة #نازحة على يد العنصر "م.س" في "الدفاع الوطني" شمالي حماةhttps://t.co/9MHc96XP5U — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) December 12, 2020

ووفقا للمرصد فإن “مناطق ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي والشرقي التي باتت تحت سيطرة قوات النظام وميليشيات متعددة روسية وإيرانية، تشهد انفلاتا أمنيا وتزايدا في حالات الاختطاف والسرقة واستغلال الأطفال والنساء في ظل الفقر وسوء الأوضاع الأمنية والخدمية”.

وقوات الدفاع الوطني، أو ما اصطلح على تسميتهم بـ”الشبيحة”، هي ميليشيات سورية شكلتها طهران في 2012 لتكون شبيه بقوات “الباسيج” الإيرانية، وتقاتل بجانب الميليشيات الشيعية وجيش النظام.

ودأبت قوات “الشبيحة” على تولي مهمة تفريق الاحتجاجات نيابة عن قوات الأمن الحكومية وذلك عندما اندلعت المظاهرات لأول مرة في سوريا عام 2011، وذلك بحسب “الحرة”.