الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جريمة مروعة في مصر.. قتل والديه وزوجته في لحظة هياج

14 - فبراير - 2022
سيارة إسعاف في مصر
A A A
طباعة المقال

شهدت قرية أبو مناع بمحافظة قنا في جنوب مصر جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل والديه وزوجته بالرصاص وإصابة شقيقته وزوجها، وفق صحيفة الأهرام.

وقالت الصحيفة إن أجهزة الأمن كانت قد تلقت بلاغا من الأهالي بسماع أصوات أعيرة نارية داخل منزل بالقرية قرابة الساعة الثالثة بعد منتصف ليل الأحد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى هناك.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة نتيجة إدمانه لمخدر “الشابو”، وحاول أهله إقناعه بعلاجه أكثر من مرة لكنه رفض، وفي المرة الأخيرة، حاولوا الإمساك به عنوة للذهاب به للطبيب للعلاج، ولكنه رفض وأصيب بحالة هياج، وأمسك ببندقية وأطلق النيران على أسرته.

وقالت صحيفة الأهرام إن الشرطة حاولت القبض على المتهم في مسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بدائرة المركز، إلا أنه بادر بإطلاق النار، فبادلته القوات بالمثل ما أدى إلى مصرعه وعُثر بجواره على بندقية آلية عدد كبير من الطلقات.

وأسفرت المواجهة مع المتهم عن إصابة ضابط تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وقالت صحيفة اليوم السابع إن المتهم من “مدمني الشابو المخدر” ومسجل خطر وكان مسجونا على ذمة قضايا ومصابا بحالة نفسية.

    المزيد من أخبار العالم

    السفينتان الحربيتان الأمريكيتان (تشانسلورزفيل وأنتيتام)
    سفينتان حربيتان أمريكيتان تعبران مضيق تايوان للمرة الأولى منذ زيارة بيلوسي
    الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو
    لتعزيز السلام.. رئيس كولومبيا يقترح على الجماعات المسلحة وقفاً لإطلاق النار
    الخارطة الحدودية لسلوفاكيا
    سلوفاكيا تعهد الى دولتين أوروبيتين بحماية مجالها الجوي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    الدولار
    هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
    جورج الراسي
    بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي