تتعاون الولايات المتحدة مع تحالف غير رسمي من عدة دول في الناتو بتشغيل جسر جوي لشحن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تنقل الأسلحة والذخيرة التي طلبتها كييف للتخفيف من التفوق العسكري الروسي وردع غزو محتمل، وفق ما ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وأضافت: ”هبطت 8 طائرات شحن أمريكية في كييف منذ 22 كانون الأول/يناير الماضي، بعد أن وافق بايدن على 200 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، ومن المقرر إرسال المزيد في الأيام المقبلة.. كما أرسل أعضاء الناتو شحنات من الأسلحة، ومن المقرر أن تقوم بولندا والتشيك بتسليم شحنات قريبًا“.

وتابعت: ”وصلت أحدث طائرات أمريكية محملة إلى كييف، يوم السبت الماضي، تحمل 650 طنًا من الأسلحة والمعدات“.

ومنذ استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم واحتلال مناطق دونباس الشرقية في عام 2014، قدمت الولايات المتحدة 2.7 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

مخاوف واسعة

ونقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية عن وزير الدفاع الأوكراني السابق، أندريه زاغورودنيوك، قوله إن ”روسيا لديها ما يكفي من القوات للاستيلاء على كييف، لكنها ليست كافية بعد للاستيلاء الكامل على البلاد واحتلالها“.

وتأتي تصريحات المسؤول الأوكراني السابق، وفقا لـ“الغارديان“، في أعقاب ”التقديرات المشؤومة“ التي قدمتها إدارة بايدن بشأن الحشد العسكري للكرملين على الحدود الأوكرانية، حيث يعتقد البيت الأبيض أن موسكو جمعت ما لا يقل عن 70% من القوة الضاربة التي تحتاجها لمنح بوتين خيار شن عملية عسكرية كبيرة بحلول منتصف شباط/فبراير الجاري“.