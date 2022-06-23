جلسة استثنائية لبرلمان العراق.. النواب البدلاء يؤدون اليمين الدستورية

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسة استثنائية شهدت أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري.

وخلال الجلسة التي عقدت ظهر اليوم، وحضرها 202 برلماني، أدى اليمين الدستوري 64 نائبا من البدلاء من أصل 73، حيث لم يحضر 9 نواب إلى الجلسة، كما شهدت إكمال التعديلات الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس النواب.

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب كشفت عن جدول أعمال الجلسة قبيل انعقادها بساعات، حيث تضمن إكمال التعديلات، وإقرار النظام الداخلي للبرلمان، وأداء اليمين الدستورية لبعض بدلاء التيار الصدري.

ودعت رئاسة مجلس النواب، أمس الأربعاء، المرشحين “الخاسرين الأكبر” بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى حضور جلسة الخميس، فيما بين أن ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

والثلاثاء، أعلنت رئاسة مجلس النواب أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً.

ودخل مجلس النواب العراقي في عطلة تشريعية بتاريخ الـ9 من الشهر الحالي وتستمر لمدة 30 يوماً، أسدل فصلها الأول بإقرار قانون الأمن الطارئ للأمن الغذائي.

وكان رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، وجه نوابه في 10 من الشهر الحالي بتحرير طلبات استقالة ووضعها تحت اليد وانتظار التوجيهات لاحقاً.

وبعد يومين، حمل رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، طلبات الاستقالة لـ73 نائباً وقام بتسليمها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبل أن يمضي عليها بالموافقة “على مضض”، بزعم قوله.

وتأتي خطوة انسحاب الصدر من المشهد السياسي على خلفية احتدام وصراع استمر شهور مع خصومه في الإطار التنسيقي الذين أصروا على مشاطرته السلطة من خلال الكتلة النيابية الأكبر.