جلسة لمجلس الأمن بطلب روسي.. وإجماع غربي: “موسكو تحاول خداع العالم”

انطلقت، اليوم الجمعة، جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، والتي انعقدت بطلب من روسيا

وتتطرق الجلسة إلي اتهامات أطلقتها موسكو، لحكومة كييف، بأنّها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته كييف وواشنطن.

وفي هذا الإطار، نفت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي امتلاك أوكرانيا أي مختبرات بيولوجية تدعمها واشنطن، معربة عن قلق بلادها من استخدام روسيا أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا.

فيما اعتبرت المندوبة الفرنسية بمجلس الأمن، أن “روسيا تحاول خداع العالم بأكاذيب بشأن الوضع في أوكرانيا”.

أما مندوبة المملكة المتحدة، فقالت خلال كلمتها بمجلس الأمن، إن “التقارير الروسية عن الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا أكاذيب”، مضيفة: “روسيا قدمت سلسلة من نظريات المؤامرة التي لا أساس لها، وتابعت: روسيا انتهكت التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.

وتابعت: “لا نسمح لروسيا باستغلال مقعدها الدائم بمجلس الأمن لنشر الأكاذيب”.

بدوره قال مندوب ألبانيا بمجلس الأمن: “المزاعم الروسية مضللة وهي جزء من حرب المعلومات”.

وفي السياق، أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، في كلمتها خلال الجلسة، أن “القوات الروسية مستمرة في حصار العديد من المدن الأوكرانية”.

وتابعت: “هناك عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في أوكرانيا، ومن الصعب الحصول على معلومات بشأن أرقام الضحايا في أوكرانيا”.

وأضافت: “القوات الروسية استخدمت القنابل العنقودية ضد المدنيين في أوكرانيا، وينبغي التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بأوكرانيا ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وأكدت على “ضرورة وقف القتال في أوكرانيا للسماح بإجلاء المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية”.