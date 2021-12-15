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جماعات مسلحة تقتحم مقر المجلس الرئاسي في العاصمة الليبية

16 - ديسمبر - 2021
مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية

مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية

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اقتحمت جماعات مسلحة، مساء الأربعاء، مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية طرابلس. ونقل موقع “أخبار ليبيا” عن شهود عيان أن “مجموعات مسلحة تسيطر على محيط مقر رئاسة الوزراء في طرابلس”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد الضبابية حول إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، بعد أن أرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات موعد نشر القائمة النهائية للمرشحين والذي كان مقررا السبت الماضي إلى أجل غير مسمى.

وعلى الرغم من تأكيد الحكومة على استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن تأجيل إعلان القائمة النهائية يحرم المرشحين من حقهم القانوني بالحصول على مدة أسبوعين قبل الجولة الأولى من الاقتراع لإطلاق حملاتهم الانتخابية بشكل رسمي.

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