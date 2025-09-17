جماعات مناصرة تدعو لفرض حظر أوروبي على منتخب إسرائيل لكرة القدم ولاعبيها

لوحة إعلانية في تايمز سكوير تعرض رسالة ”الاتحادات الكروية: قاطعوا إسرائيل“ كجزء من حملة ”Game Over Israel“ التي تدعو الاتحادات الكروية الوطنية إلى مقاطعة إسرائيل بسبب الحرب في غزة، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 16 سبتمبر 2025. رويترز

دعا تحالف يضم هيئات مناصرة ومجموعات من المشجعين اتحادات كرة قدم أوروبية إلى مقاطعة إسرائيل عبر لوحة إعلانية في ميدان تايمز سكوير أمس الثلاثاء، ليطلقوا بذلك حملة تحت اسم (جيم_أوفر_إسرائيل) أو “انتهت اللعبة يا إسرائيل” قبل أشهر من انطلاق منافسات كأس العالم.

ورُفعت اللوحة الإعلانية أمس الثلاثاء في نيويورك، التي من المقرر أن تستضيف ثماني مباريات في كأس العالم العام المقبل منها المباراة النهائية. وتشترك كندا والمكسيك مع الولايات المتحدة في استضافة هذه المسابقة العالمية التي تقام كل أربع سنوات.

وتطالب الحملة اتحادات كرة القدم في بلجيكا وإنجلترا وفرنسا واليونان وإيرلندا وإيطاليا والنرويج واسكتلندا وإسبانيا بمقاطعة المنتخب الإسرائيلي ومنع اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة في المسابقات المحلية، عازية ذلك إلى الهجمات المستمرة في غزة.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم للحصول على تعليق.

وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي الوطني للجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز، في بيان “بينما تستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2026، يجب ألا يسمح الأمريكيون بأن تصبح ملاعبنا منصات لتبييض جرائم الحرب”.

وأطلقت اللجنة مبادرة (غيم_أوفر_إسرائيل) مع عدد من الشركاء الأوروبيين.

وقال أيوب “نحن نقف مع نظرائنا الأوروبيين ونطالب جميع الهيئات التي تدير كرة القدم باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع إسرائيل من المنافسة الدولية”.

وتابع “يجب على العالم أن يقول لإسرائيل إن اللعبة انتهت، وإنه لا مكان في الرياضة لمجرمي الحرب”.