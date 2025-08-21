جماعة الحوثي تفرض حظرًا على أنشطة "المؤتمر الشعبي العام" بعد اعتقال قياداته

في العاصمة اليمنية صنعاء، صعّدت جماعة الحوثي من إجراءاتها ضد حزب “المؤتمر الشعبي العام”، إذ أفادت مصادر حزبية وناشطون بأن الحوثيين ألقوا القبض على أمين عام الحزب، غازي أحمد الأحول، ونقلوه إلى جهة غير معلومة.

وأفادت مصادر حزبية في صنعاء بأن مسلحين من جماعة الحوثي اعتقلوا الأحول، الذي ينحدر من محافظة شبوة، مساء أمس الأربعاء، تحت غطاء مبررات أمنية وقانونية.

وجرى اقتياد الأحول واثنين من مرافقيه إلى وجهة غير معروفة وقطع أي اتصالات أو تواصل مع أفراد أسرته، وسط تكتم شديد حول مصيره.

ويعد غازي الأحول أحد أبرز القيادات المتبقية لحزب “المؤتمر الشعبي العام” في صنعاء بعد مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقد واصل خلال الفترة الماضية نشاطه السياسي والتنظيمي رغم الضغوط التي مورست على الحزب للتماهي مع سياسات الجماعة.

يأتي هذا التطور غداة إعلان الحزب إلغاء كافة الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيسه، والتي كان مقرراً إقامتها في 24 أغسطس (آب)، وذلك “تضامناً مع الشعب الفلسطيني” وفق بيان الحزب.

مصادر في الحزب أوضحت أن قرار الإلغاء جاء بعد ضغوط متصاعدة من الحوثيين، الذين فرضوا إقامة جبرية على قادته وحظروا تجمعات شيوخ القبائل الموالين للحزب، في ظل تهديدات واعتقالات استهدفت أعضاء بارزين فيه.

وإثر اعتقال الأحول، ذكرت مصادر محلية أن الحوثيين نشروا عناصرهم على متن دوريات ومدرعات عند مداخل ومخارج صنعاء، ونفذوا حملات تفتيش واستجواب استهدفت المدنيين وخصوصاً القادمين من محافظات أخرى، في مشهد وصفه ناشطون بأنه “حالة طوارئ غير معلنة”.