جماعة "الحوثي" تكشف عن تسرب نفطي هائل بالبحر الأحمر نتيحة الضربات الأمريكية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، عن تسرب نفطي “هائل” في البحر الأحمر جراء غارات أمريكية استهدفت مؤخرا ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة (غرب).

جاء ذلك في رسالة بعثها جمال عامر، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) إلى مسؤولين بالأمم المتحدة بينهم أمينها العام أنطونيو غوتيريش.

وقال عامر، إن “العدوان الأمريكي ألحق تدميرا كليا للبنية التحتية المدنية لميناء رأس عيسى”.

وأضاف أن “الأخطر من ذلك هو أن العدوان الأمريكي تسبب في كارثة بيئية بحرية، تمثلت في تسرب كميات هائلة من المشتقات النفطية إلى مياه البحر الإقليمية للبحر الأحمر والمناطق المجاورة”.

وحذر عامر، من أن “هذا التسرب يهدد بتدمير النظم الإيكولوجية (البيئية) البحرية الهشة، بما في ذلك الشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأسماك، والقضاء على التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة، وتلويث السواحل، وتدمير سبل عيش آلاف المواطنين الذين يعتمدون على البحر في حياتهم اليومية، لا سيما في قطاع الصيد”.

وحمّل “الولايات المتحدة المسؤولية الدولية الكاملة عن جريمة الحرب في ميناء رأس عيسى وتبعاتها الكارثية”.

ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن بشأن هذا الأمر.

وفي 17 أبريل /نيسان الجاري، أعلنت جماعة الحوثي عن سلسلة غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي، ما أدى إلى تعطيله وسقوط 80 قتيلا و150 جريحا.​​​​​​​

وفي 15 مارس/ آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.