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جماعة “بوكو حرام” تقتل 9 مدنيين في تشاد

22 - سبتمبر - 2021
عناصر من جماعة بوكو حرام

عناصر من جماعة بوكو حرام

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 9 مدنيين على الأقل مطلع الأسبوع، في هجوم لجماعة “بوكو حرام” الإرهابية على قرية كادجيجوروم في جنوب غرب تشاد.

وأفادت الوكالة بأن الهجوم وقع ليل الأحد الاثنين في القرية المطلة على بحيرة تشاد، وهي منطقة عند حدود نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد، الدول الأربع التي تنشط فيها جماعة “بوكو حرام” وتنظيم “داعش” الإرهابيين بانتظام.

وقال محمد فضول مكاي حاكم منطقة البحيرة، إن “عناصر بوكو حرام هاجموا كادجيغوروم وقتلوا تسعة أشخاص وأحرقوا القرية”.

وتبدأ بحيرة تشاد على بعد مئة كيلومتر فقط شمال العاصمة نجامينا، وهي مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تضم جزرا مأهولة، بعضها مخابئ لجماعتي “بوكو حرام” وتنظيم “داعش” الإرهابيين في غربي إفريقيا.

وتهاجم الجماعتان بانتظام الجيش والمدنيين فيها وكذلك في تشاد والدول الثلاث الأخرى المطلة على البحيرة.

و”بوكو حرام” هو تنظيم نيجيري مسلح، تأسس في يناير/كانون الثاني 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس/ آذار 2015 ارتباطه بتنظيم “داعش” الإرهابي

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