جماعة حقوقية تتحرك قضائياً لمنع ترحيل أطفال هندوراسيين من أميركا

منذ 4 دقائق
بعد تقارير عن خطة سرية.. دعوى قضائية بأميركا لوقف ترحيل أطفال هندوراسيين

رفعت جماعة حقوقية دعوى قضائية لمنع أي جهود محتملة من الحكومة الأميركية لترحيل 12 طفلا ينتمون إلى هندوراس، مؤكدة أنها تلقت معلومات “موثوقة” تفيد بأن مثل هذه الخطط يجري التحضير لها بهدوء.

وقام مشروع “فلورنس لحقوق المهاجرين واللاجئين” -ومقره أريزونا- بإضافة أطفال هندوراس إلى الدعوى التي قدمت نهاية الأسبوع الماضي، وأسفرت عن قرار قضائي مؤقت بوقف ترحيل عشرات الأطفال المهاجرين إلى موطنهم غواتيمالا.

وقالت المنظمة في بيان إنها تلقت تقارير تفيد بأن الحكومة الأميركية ستشرع “قريبا جدا في خطة لترحيل أطفال هندوراسيين محتجزين لدى الحكومة بشكل غير قانوني ربما مع نهاية هذا الأسبوع، في انتهاك مباشر لحقهم في طلب الحماية في الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من وجود دعوى قضائية مستمرة سبق أن أوقفت محاولات مشابهة وغير قانونية لترحيل أطفال من غواتيمالا”.

ولم يقدم مشروع “فلورنس” فورا لوكالة أسوشيتد برس تفاصيل حول طبيعة المعلومات التي تلقتها بشأن الترحيل المحتمل لأطفال هندوراس. أما التعديل على الدعوى فقد تم وضعه تحت السرية في المحكمة الاتحادية.

ومن جانبها، قدمت وزارة العدل أمس السبت ربما أوضح رواية حتى الآن لأحداث عطلة يوم العمال المضطربة التي شهدت محاولة ترحيل 76 طفلا غواتيماليا، وجاء ذلك ضمن طلبها رفع التجميد المؤقت المفروض على ترحيلهم.

    المصدر :
  • الجزيرة

