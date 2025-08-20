جماعة مرتبطة بالقاعدة تقول إنها قتلت 21 جندياً في هجمات بمالي

قالت منظمة “سايت إنتليجنس جروب” غير الحكومية التي مقرها الولايات المتحدة وتتعقب التقارير عبر الإنترنت التي ينشرها المتشددون إن مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة قتلوا 21 جنديا خلال هجمات منسقة في مالي أمس الثلاثاء.

وقالت الجماعة إنها احتجزت جنديين وصادرت 15 مركبة عسكرية وأكثر من 50 قطعة سلاح خلال عملية “واسعة النطاق”.

ونشر الجيش المالي بيانا اليوم الأربعاء لم يذكر فيه عدد القتلى لكنه قال إن مواقع له في فارابوكو وبيريكي ويري تعرضت “لهجوم متزامن” في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.

وقالت الجماعة إنها فرضت سيطرتها على ثكنة عسكرية ومواقع ميليشيا في فارابوكو أمس، كما فجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مركبة للجيش في منطقة سيجو بوسط جنوب البلاد.

ولم يرد الجيش على طلب للتعليق على هذا الادعاء.

وشهدت سيجو، وهي مركز استراتيجي في جنوب وسط مالي، اشتباكات متكررة بين جماعات متشددة والقوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها في خضم تمرد مستمر على مدى سنوات وانتشر في جميع أنحاء منطقة الساحل الأفريقي القاحلة.

واستولى قادة العسكريون في مالي على السلطة بعد انقلابات في عامي 2020 و2021، متعهدين باستعادة الأمن في بلد تسيطر فيه الجماعات المسلحة على مناطق واسعة من الشمال والوسط وتشن هجمات متكررة على الجيش والمدنيين.