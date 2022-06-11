جمع أدلة على جرائم حرب محتملة في تشيرنيهيف الأوكرانية!

قالت المدعية العامة الأوكرانية إن خبراء أسلحة من فرنسا يساعدون نظرائهم الأوكرانيين في جمع أدلة على جرائم حرب روسية محتملة في منطقة تشيرنيهيف في شمال البلاد.

ويجمع خبراء من قوات الدرك الفرنسية، بينهم متخصصون في الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل وتصميم الطائرات المسيرة، أدلة من مواقع دمرها القصف الروسي.

وحل هؤلاء محل مجموعة من خبراء الطب الشرعي التابعين لقوات الدرك وصلوا في منتصف أبريل نيسان للمساعدة في إثبات ما حدث في بوتشا، بالقرب من كييف، حيث أثار مقتل العديد من المدنيين احتجاجا عالميا.

وكتبت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا على حسابها على فيسبوك أمس الجمعة إن الخبراء الفرنسيين “يعملون في منطقة تشيرنيهيف ويجرون أبحاثا في المواقع التي دمرها القصف. يجب أن تكون هناك عقوبة على جرائم الحرب تلك”.

وتعرضت تشيرنيهيف لقصف متكرر منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط. وتحقق أوكرانيا أيضا في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود روس في المنطقة أثناء احتلالها في مارس آذار.