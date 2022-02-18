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جمهورية دونيتسك: قتيلان في صفوف الجيش الأوكراني

18 - فبراير - 2022
جمهورية دونيتسك

جمهورية دونيتسك

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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا عن تصديها لمحاولة مجموعتين تخريبيتين للجيش الأوكراني التسلل عبر خط التماس، ما خلف قتيلين على الأقل من أفرادهما.

وذكرت الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، في بيان نشرته على قناتها في تطبيق “تيليغرام” اليوم الخميس، إن هاتين المجموعتين التخريبيتين المؤلفتين من 10 و12 شخصا حاولتا التسلل إلى داخل أراضي الجمهورية المعلنة ذاتيا على محور بلدة غورلوفكا، وتم رصدهما في محيط غابة قرب بلدة جيليزنايا بالكا.

وتابع البيان أن عناصر الشرطة الشعبية “اضطروا إلى إطلاق النار” على المجموعتين، مضيفا: “تكبد العدو خسائر لا تقل عن قتيلين وثلاثة مصابين، واضطر إلى التراجع”.

ونقل البيان عن بيانات استخباراتية تأكيدها أن المجموعتين التخريبيتين حاولتا التسلل إلى داخل أراضي الجمهورية بغية تفجير صهريج معبأ بالكلور في محطة لمعالجة المياه في محيط بلدة غورلوفكا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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