جنرالات الحرس الثوري يتخلون عن مهامها للدخول في سباق الانتخابات الرئاسية

شهدت إيران في الأونة الأخيرة تقديم العديد من جنرالات وقادة الحرس الثوري استقالاتهم من مهامهم العسكرية من أجل الدخول في سباق الانتخابات الرئاسية .

أعلن الجنرال في الحرس الثوري الإيراني محمد سعيد، اليوم الأحد، استقالته من منصبه كرئيس مؤسسة خاتم الأنبياء الذراع الاقتصادي للحرس الثوري، تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو المقبل.

وتأتي خطوة القائد في الحرس الثوري، في ظل تقارير تشير إلى أن الرئيس الإيراني المقبل سيكون من المؤسسة العسكرية الخاضعة للمرشد علي خامنئي.

وقالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، إن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، عين الجنرال ”حسين هوشي سادات“ قائدا جديدا لمؤسسة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويعد الجنرال الجديد حسين هوشي سادات من القادة البارزين في الحرس الثوري، وكان في السابق نائب رئيس الدفاع السلبي في الحرس.

وأوضح محمد سعيد في بيان له نشرته الوكالة: ”بما أنه من المحتمل دخولي في البيئة الانتخابية، ستكون هناك ثغرات في المؤسسة المقدسة للحرس الثوري الإيراني ومن أجل حماية سمعة الحرس أعلن استقالتي“.

وتعتبر قاعدة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني واحدة من أكبر المؤسسات المتعاقدة في إيران ولها حضور كبير في اقتصاد البلاد، خاصة في صناعة النفط والغاز، وهي خاضعة للعقوبات الأمريكية.

وفي السابع من أكتوبر 2017، جرى تعيين الجنرال محمد سعيد بمنصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء بدلاً من ”عبد الله عبد اللهي“.

وكانت مؤسسة خاتم الأنبياء أكثر نشاطًا في بناء الطرق وبناء السدود في عهد الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، وقامت بالعديد من المشاريع بمساعدة الحكومة، وخلال هذه الفترة، دخل الحرس الثوري صناعة النفط الإيرانية ووقع عقدًا بقيمة 25 مليار دولار مع الحكومة واشترى نصف أسهم شركة إيران للاتصالات.

وفي 24 نوفمبر الماضي، أعلن مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 حزيران يونيو 2021، ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية.

ويتداول الإعلام الإيراني منذ فترة أسماء من المتوقع أن تدخل سباق الانتخابات الرئاسية وأغلبها تنتمي للمؤسسة العسكرية للحرس الثوري منها ”محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، وبرويز فتاح، ومهرداد بذرباش، ومحسن رضائي، وعلي لاريجاني“، لكن الأخير يحظى بدعم من التيار الأصولي المعتدل والإصلاحيين.